Sterren, #MeToo, geweld: zaak Depp/Heard laat kassa van (sociale) media rinkelen

Wie nieuws- en sociale media volgt, kon er de afgelopen weken nauwelijks omheen: het scheidingsdrama van de Amerikaanse filmsterren Johnny Depp (58) en Amber Heard (35). Beelden uit de rechtszaal reiken tot ver buiten de grenzen van Fairfax County in Virginia, waar de smaad- en lasterzaak tussen Depp en Heard gisteren na een week is hervat.

Sinds het begin van de zaak delen nieuwsmedia livestreams of liveblogs, andere beschrijven tot in de intiemste details van welke mishandelingen de twee beroemdheden elkaar beschuldigen. Op sociale media gaan video's rond over de zaak, en de hashtag #justiceforjohnnydepp is op TikTok inmiddels al meer dan 11,3 miljard keer bekeken. Ook op Twitter is de zaak geregeld trending topic.

Waarom al die aandacht? Volgens experts storten nieuws- en sociale media zich vol op de zaak rond Depp en Heard omdat ze er veel geld aan kunnen verdienen. Want hoe meer clicks en views zij krijgen, hoe meer inkomsten. Of, zoals hoogleraar mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam Mark Deuze het verwoordt: "Media zitten in dezelfde kapitalistische vijver te vissen naar clicks, omdat iedereen ermee bezig is."

Een greep uit de verwijten en beschuldigingen over en weer: