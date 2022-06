Aanmeldcentrum Ter Apel weer vol: zeker 100 mensen slapen op stoelen

Het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel was afgelopen nacht weer overvol, meldt RTV Noord. Volgens het COA moesten in ieder geval honderd mensen de nacht doorbrengen op stoelen in de wachtruimte van de Immigratie en Naturalisatiedienst.

De sporthal bij het aanmeldcentrum was ook al ingezet als slaapplek, terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling is. Daar lagen matrassen op de grond. Hoeveel mensen daar sliepen, is niet duidelijk.

Sinds oktober is het aanmeldcentrum vaak overvol, vooral op maandag en dinsdag. Daarom worden ook andere ruimtes gebruikt om mensen op te vangen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kon vanmorgen nog niet precies zeggen hoeveel mensen op stoelen moesten slapen.

Maximaal tweeduizend

In april werd afgesproken dat er maximaal tweeduizend asielzoekers in het landelijke aanmeldcentrum mogen verblijven. Ondanks die belofte waren er de afgelopen dagen veel meer mensen in Ter Apel, het enige aanmeldcentrum voor asielzoekers in Nederland. Dat betekent dat iedereen die asiel aanvraagt, als eerste naar Ter Apel moet.

Doordat alle asielzoekerscentra overvol zitten - onder meer met duizenden statushouders die eigenlijk zouden moeten doorstromen naar een woning - kunnen asielzoekers niet overgeplaatst worden vanuit Ter Apel.

COA: vanaf nu meer lucht

Het COA verwacht dat er vanaf vandaag meer lucht komt voor het aanmeldcentrum. De veiligheidsregio's hebben afgesproken dat de komende tijd steeds vier gemeenten noodopvang regelen voor 150 mensen, voor de duur van twee weken. Dit zou in ieder geval voor de komende twaalf weken voldoende opvangcapaciteit moeten opleveren.

Amsterdam-Amstelland, Zeeland, Groningen en Friesland gaan als eerste vier veiligheidsregio's twee weken lang crisisnoodopvang verzorgen voor zeshonderd asielzoekers.