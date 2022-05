Eerste veiligheidsregio's geselecteerd voor roulerende crisisnoodopvang

Amsterdam-Amstelland, Zeeland, Groningen en Friesland gaan als eerste vier veiligheidsregio's twee weken lang crisisnoodopvang verzorgen voor 600 asielzoekers. Dat meldt persbureau ANP op basis van informatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Een woordvoerder van het COA spreekt tegenover het ANP van "een zeer welkome bijdrage aan het aantal beschikbare opvangplekken".

Slapen op stoelen

Staatssecretaris Van der Burg (Asiel) kondigde eerder al aan dat de veiligheidsregio's bij toerbeurt mensen gaan opvangen. Zo zou de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel verlicht moeten worden.

De veiligheidsregio's hebben afgesproken dat steeds vier gemeenten twee weken lang noodopvang regelen voor 150 mensen. Dit zou in ieder geval voor de komende twaalf weken voldoende opvangcapaciteit moeten opleveren om te voorkomen dat er weer mensen op stoelen in de gang van het aanmeldcentrum in Ter Apel moeten slapen, zoals de afgelopen weken meerdere keren het geval was.