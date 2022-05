Veiligheidsregio's beloven extra noodopvang te creëren voor asielzoekers

De 25 veiligheidsregio's hebben afgesproken samen op korte termijn duizenden extra opvangplekken te creëren voor asielzoekers. In principe is de afspraak dat elke regio zorgdraagt voor 150 extra noodopvangplekken, waarvoor bijvoorbeeld lege kantoren, evenementen- of sporthallen geschikt kunnen worden gemaakt.

Het is een oplossing bedoeld voor een periode van twee à drie weken. Daarna moet er een structurele oplossing komen. Afgelopen maanden was de situatie in Ter Apel soms schrijnend, met asielzoekers die buiten in een slaapzak lagen en nachtelijke busritten om mensen onder te brengen.

Gemeenten kunnen niet gedwongen worden om die opvang te regelen, maar staatssecretaris Van der Burg heeft er alle vertrouwen in dat de kortetermijnopvang wordt gerealiseerd. "Iedereen heeft ermee ingestemd, en ik heb volledig vertrouwen in deze 25 burgemeesters. Het moet ervoor zorgen dat we niet elke dag om 21.30 uur moeten bellen wie er nog plek heeft."

Voorzitter van het Veiligheidsberaad, burgemeester Bruls van Nijmegen, hoopt dat er snel meer rust komt in de asielopvang. De toezegging van de veiligheidsregio's kan volgens hem ook betekenen dat er op sommige plekken minder Oekraïners worden opgevangen, ten gunste van reguliere asielzoekers.