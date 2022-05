Opnieuw brengen asielzoekers de nacht door in wachtkamer Ter Apel

In Ter Apel is plek voor 2000 mensen. Afgelopen nacht waren er in totaal 2144 asielzoekers, allemaal mensen die zich net in Nederland hebben aangemeld. Het is de bedoeling dat ze doorstromen naar andere plekken, maar ook daar zitten de opvangcentra vaak vol. Hierdoor verloopt de doorstroom niet altijd goed.

Om ervoor te zorgen dat het proces beter gaat spraken de 25 veiligheidsregio's gisteren met elkaar af om per regio 150 extra noodopvangplekken te realiseren. Daarvoor worden bijvoorbeeld lege kantoren, evenementen- of sporthallen ingericht. Dit is een oplossing bedoeld voor een periode van twee à drie weken. Daarna moet er een structurele oplossing komen.