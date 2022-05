200 asielzoekers vanuit Ter Apel naar noodopvangplekken

Zo'n 200 asielzoekers zijn vandaag in bussen vanuit het aanmeldcentrum in Ter Apel naar opvanglocaties in het Brabantse Budel en het Drentse Vledder gebracht, meldt het COA. Omdat de asielzoekers zijn overgebracht, lijken vannacht geen mensen op stoelen te moeten slapen.

Na overleg bleken drie bussen van commerciële vervoerders beschikbaar en een bus van de Dienst Vervoer en Ondersteuning, die voor de Dienst Justitiële Inrichtingen onder meer vervoer van gedetineerden regelt.

"Dat is voor het eerst dat ze bijsprongen en daar zijn we heel blij mee", zegt een woordvoerder van het COA. Persbureau ANP meldt dat er ook overleg is geweest met defensie over de inzet van chauffeurs en materieel, maar dat overleg is op niets uitgelopen.

Tekort aan bussen en chauffeurs

De laatste tijd konden vluchtelingen voor wie geen plaats meer was in Ter Apel niet direct naar een andere opvanglocatie, omdat er geen vervoer voor hen was. Afgelopen nacht moesten elf mensen het doen met een stoel in de wachtruimte.

Op 11 mei leek het er even op dat tientallen asielzoekers de nacht in de buitenlucht moesten doorbrengen bij Ter Apel: