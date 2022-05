Koningspaar brengt verrassingsbezoek aan Valkenburg

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben vanmiddag een onaangekondigd bezoek gebracht aan Valkenburg aan de Geul. Samen met burgemeester Daan Prevoo gingen ze langs bij inwoners en plaatselijke ondernemers om te zien hoe het met hen gaat, bijna een jaar na de watersnood in de stad.

Het koningspaar lost met het bezoek de belofte in die ze bij de overstromingen van vorig jaar maakten. Toen zeiden ze tegen de gedupeerden dat ze terug zouden keren naar Valkenburg als de stad weer bezocht kon worden en de terrassen weer open waren.

In een lunchroom in het centrum spraken de koning en de koningin met burgemeester Prevoo over hoe het nu met de inwoners en de ondernemers gaat. Voor eigenaar Ferry Philippi was het een bijzonder moment, vertelt hij aan 1Limburg.

"Het koningspaar heeft zelf de rekening betaald. Ik moest er ook zelf bij komen zitten. Ze waren heel geïnteresseerd hoe het nu gaat", zegt hij. "We hebben ook gesproken over hoe we een watersnood in de toekomst kunnen voorkomen." Het koningspaar heeft ook andere plekken bezocht. Zo zijn ze langsgegaan bij een bloemist en hoorden ze op een terras de verhalen van de bewoners aan.

'Indrukwekkende en bijzondere gesprekken'

Burgemeester Prevoo noemt het fantastisch dat het koningspaar de belofte om de stad na een jaar opnieuw te bezoeken is nagekomen. "Hun buitengewone betrokkenheid bij de getroffen inwoners en ondernemers is hartverwarmend", aldus Prevoo. "Ze hebben indrukwekkende en bijzondere gesprekken gevoerd. Zo spontaan, gewoon op een terrasje in het centrum van ons mooie stadje."

Limburg werd vorige zomer getroffen door overstromingen als gevolg van hevige regenval. Daardoor kwam het centrum van Valkenburg onder water te staan, en liepen huizen en bedrijven forse schade op. Willem-Alexander en Máxima gingen toen naar de stad om de schade met eigen ogen te bekijken en te praten met ondernemers, bewoners en hulpverleners.