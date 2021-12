Toos uit Valkenburg denkt nog dagelijks aan bijzondere evacuatie: 'Ik huil veel meer'

Als ze er over praat, schiet ze vol. Toos Rosier uit Valkenburg moest half juli haar huis verlaten vanwege de overstroming daar. Samen met haar buurman werd ze opgepikt door een shovel. Een foto van de twee, zittend in de bak van de shovel en beschermd door twee agenten, stond in bijna alle kranten.

Dat is inmiddels vijf maanden geleden, maar Toos denkt er nog dagelijks aan terug. "De shovel ging omhoog, ik wist niet eens dat het een shovel was, en toen gingen we door het water heen." Als ze over de evacuatie praat komen ook de emoties weer naar boven. "Ik zie het gewoon, ja, ik zie het gewoon. Vreselijk, ik verwerk dit niet", zegt tegen regionale omroep L1.

Nadat ze uit haar huis was gehaald, werd Toos naar een verzorgingshuis gebracht waar ze drie weken verbleef. Eenmaal weer thuis begon de verwerking. Plakboeken vol met krantenartikelen van de watersnood helpen haar hiermee. "Het is onwerkelijk, je gelooft het gewoon niet."

Angst voor het hoge water

Uiteindelijk viel de schade aan het huis van Toos mee. Wel raakte ze de spullen kwijt die in de kelder stonden, zoals de kerstversiering. Ook is ze bang dat ze nog een keer overvallen wordt door het water.

De bewuste foto van de evacuatie hangt in een lijstje op de gang. "De foto vind ik prachtig, het geeft precies weer hoe wij ons voelden. Ik voelde me heel erg beschermd door de hulp die geboden werd. Het was veilig, ja het was echt veilig, maar onwerkelijk."