Cannes 2022: Gouden Palm voor Triangle of Sadness en protesten op de rode loper

Net als op andere festivals in de afgelopen maanden, zoals de Oscars en het Eurovisie Songfestival, werd ook in Cannes stilgestaan bij de oorlog in Oekraïne. Zo stonden in de programmering verschillende films van Oekraïense makers, zoals de postuum afgemaakte documentaire Mariupolis 2 van regisseur Mantas Kvedaravicioes, die in maart door Russische militairen is gedood.

Ook de film Butterfly Vision van Maksym Nakonechnyi was op het festival voor het eerst op het grote doek te zien. De film gaat over de zwangere luchtmachtofficier Lilia, die heeft vastgezeten in een gevangenis in de Donbas-regio in Oekraïne.

Demonstraties

Buiten de officiële programmering om vroegen feministische demonstranten op het festival aandacht voor de oorlog en andere maatschappelijke kwesties. Een actievoerder liep vorig weekend de rode loper op met de kleuren van de Oekraïense vlag op haar lichaam geverfd. Met haar actie wilde ze aandacht vragen voor seksueel geweld jegens vrouwen in Oekraïne.

Andere demonstranten rolden een meterslange banner uit met daarop de namen van 129 vermoorde vrouwen. Met de actie namen zij het op voor de Franse slachtoffers van femicide, het vermoorden van vrouwen omdat ze vrouw zijn.

Bekijk hieronder de beelden van de protestactie: