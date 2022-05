Opnieuw feministisch protest op rode loper in Cannes

Het is de tweede keer dat er op de rode loper van het toonaangevende Franse filmfestival wordt geprotesteerd. Op vrijdag trok een vrouw op de rode loper een groot deel van haar kleren uit. Op haar lijf was Stop raping us geschreven. Op de voorkant van haar lichaam had zij de kleuren van de Oekraïense vlag gespoten, als protest tegen het seksueel geweld tegen Oekraïense vrouwen in de oorlog.

De beveiliging pakte haar direct op. Achteraf zei de feministische groep Scum op sociale media achter de actie te zitten. De jonge, Franse organisatie noemt zichzelf radicaal en verzet zich naar eigen zeggen tegen geweld tegen vrouwen, dat wordt gepleegd door mannen. Hoe de vrouw op het goed beveiligde terrein van het festival wist te komen, is niet duidelijk.