Julia Ducournau tweede vrouwelijke regisseur ooit die Gouden Palm wint

Vervolgens ontstond er verwarring in de zaal. Uiteindelijk ging de uitreiking 'gewoon' verder met de prijs voor de beste acteur. De 37-jarige Ducournau kwam pas het podium op toen Titane later officieel als winnaar werd aangekondigd.

Titane is een thriller met horrorelementen over een vrouwelijke seriemoordenaar, die doet alsof ze een man is om aan de politie te ontsnappen. Daarnaast heeft ze een seksuele fascinatie voor metaal, en in het bijzonder voor auto's. De film werd vooraf geprezen om zijn originaliteit en energie.

De afgelopen jaren klonk er veel kritiek over het gebrek aan vrouwelijke representatie op het Franse festival. Actrices als Cate Blanchett en Salma Hayek protesteerden in 2018 op de rode loper tegen de genderongelijkheid. Cannes beloofde verbetering, maar critici zagen daar weinig van terug. Het aantal vrouwelijke regisseurs dat meedong naar de hoofdprijs was nog steeds vrij beperkt.

Geen prijzen voor Nederlanders

Bij de editie van dit jaar waren er ook Nederlanders genomineerd. Paul Verhoeven maakte met zijn film Benedetta, over de liefde tussen twee lesbische nonnen, kans op de prijs. Gijs Naber was in de race voor de prijs voor beste acteur, als hoofdrolspeler in The Story of My Wife. Beiden vielen buiten de prijzen.

Vorig jaar werd het filmfestival van Cannes vanwege de coronapandemie geschrapt. In 2019 ging de Gouden Palm naar de Zuid-Koreaanse regisseur Bong Joon-ho voor Parasite. Die film werd later ook bekroond met de Oscar voor beste film.