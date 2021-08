Genderneutraal Gouden Kalf: leeg en voorbarig gebaar of logisch besluit?

De Gouden Kalveren voor Beste Mannelijke en Beste Vrouwelijke Hoofdrol verdwijnen; er komt één prijs in die categorie. Daarmee verdwijnt dus het onderscheid tussen man en vrouw bij de uitreiking van de belangrijkste filmprijs van Nederland.

Het Nederlands Film Festival (NFF) zegt daarmee aan te sluiten bij de wereldwijde discussie over genderinclusiviteit, die ook binnen de filmwereld speelt. "We kijken naar prestaties, ongeacht gender."

Regisseur Norbert ter Hall vindt het besluit logisch. "De mix aan kenmerken van een persoon zijn niet alleen terug te brengen op mannelijk en vrouwelijk. Er zijn zoveel factoren die bepalen wie je bent, het is heel raar om dan op een aspect te selecteren."

Hij verwacht dat er door de beslissing van het NFF meer oog komt voor het vakmanschap van de individuele acteurs. "Natuurlijk is er verschil tussen mannen en vrouwen en dat doet er toe. Maar juist door geen onderscheid te maken, ga je beter op die verschillen letten, die krijgen hierdoor meer aandacht."

Stigmatiserende rollen

Er is ook kritiek op het besluit: "Ik snap de keuze en keur het niet per se af, maar het is een leeg en voorbarig gebaar. Waar we vooral naar moeten kijken, is hóe we de beste acteur en actrice beoordelen; dat vrouwen en mannen gelijk zijn", zegt scenarioschrijver Manju Reijmer.

Die gelijkheid is er volgens hem nu niet. "Statistisch gezien zijn er veel vrouwelijke rollen en doen we het niet heel slecht in Nederland, maar dat zijn vooral stigmatiserende rollen zoals die van huisvrouw. Terwijl mannelijke acteurs juist de artistiek intuïtieve man mogen zijn met psychologische problemen en diepgang in hun rol."

Ook actrice Katja Herbers uitte zich kritisch: