Verdwaalde orka in de Seine moet met walvisgeluiden naar zee gelokt worden

Franse reddingswerkers zetten een drone in die nagebootste orkageluiden produceert om een afgedwaalde orka vanuit de Seine weer terug naar de Noordzee te lokken. Het jonge, zieke dier zwemt al dagenlang tussen de steden Le Havre en Rouen maar het lukt hem niet om op eigen kracht de zee te bereiken.

Hoe de orka in de Seine terecht is gekomen, is niet duidelijk. Orka's komen vaak voor in noordelijkere wateren, nabij de kusten van Schotland, IJsland en Noorwegen. Het vermoeden bestaat dat het dier vanwege zijn slechte gezondheid naar Het Kanaal is gezwommen. De Noordzee tussen Engeland en Frankrijk is een stuk rustiger dan de noordelijkere delen, en de orka kan er makkelijker naar voedsel zoeken.

Maar het kan ook zijn dat de jonge orka zijn groep is kwijtgeraakt. De diersoort leeft normaal gesproken in groepen van twee tot tientallen orka's, hoewel mannetjes-orka's ook wel solitair leven.

Lage overlevingskans

Omdat de orka ernstig verzwakt is, is de kans dat hij de reddingsactie overleeft klein, aldus de Franse autoriteiten. Een reddingsschip in zijn nabijheid zou de orka al te veel stress kunnen bezorgen. Daarom hebben experts gekozen voor deze minder invasieve methode die vanaf een afstand van enkele honderden meters gemonitord kan worden.

De Franse autoriteiten roepen mensen op om niet naar de reddingsactie te komen kijken, omdat dit de orka nog meer van streek kan maken en de operatie kan laten mislukken. De locatie van de reddingsactie is daarom ook niet bekendgemaakt.

Bekijk hieronder beelden die de afgelopen dagen van de orka zijn gemaakt: