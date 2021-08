Witflankdolfijn aangespoeld aan Zeeuwse kust

Witflankdolfijnen worden gemiddeld 2,5 meter lang en zijn herkenbaar aan hun zwarte, sikkelvormige rugvin en aan hun witte vlekken. Ze leven doorgaans in groepen van soms tientallen dieren.

Bekend is dat de witflankdolfijn voorkomt in de Noordzee, maar bij de Nederlandse kust wordt hij niet vaak aangetroffen. De laatste keer dat er een aanspoelde op de Nederlandse kust was in 2008, bij Castricum in Noord-Holland. In de Westerschelde gebeurde dat voor het laatst in 1973.