Geredde bruinvis bij de Dollard gestorven

Medewerkers van het Zeehondencentrum Pieterburen hebben dinsdagmiddag een gestrande bruinvis gered. Het dier is afgelopen nacht gestorven, meldt SOS Dolfijn dat de jonge bruinvis had opgehaald.

Het Zeehondencentrum kreeg aan het einde van de middag de melding dat er bij de Punt van Reide bij de Dollard een gestrande bruinvis was aangetroffen. De medewerkers van het Zeehondencentrum hebben de bruinvis van het wad gehaald en aan SOS Dolfijn overgedragen. Die bracht het dier vervolgens per dolfijnambulance naar Anna Paulowna, meldt RTV Noord.

Volgens een woordvoerster van SOS Dolfijn was het dier ziek. De bruinvis gaat voor verder onderzoek naar de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.

Meest voorkomende walvis

De website walvisstrandingen houdt het aantal gestrande zoogdieren aan de Nederlandse kust bij. Deze maand ging het al om negen bruinvissen, waarvan vier op 7 maart. De bruinvis in Groningen is nog niet in de telling meegenomen.

De bruinvis is met een grootte van ongeveer anderhalve meter een van de kleinste walvissoorten. Het is de meest voorkomende walvis in de Noordzee. Een bruinvis moet dagelijks tot wel 10 procent van het eigen lichaamsgewicht aan voedsel vangen, meldt SOS Dolfijn. Dat is zo'n 3 tot 5 kilogram vis per dag.

Lukt dit een dag niet of onvoldoende, dan verslechtert de gezondheid van een bruinvis al snel en verliest het dier gewicht. Een bruinvis verzwakt vervolgens, waarna parasieten al snel de overhand kunnen nemen.

Onderzoek in Utrecht

De universiteit van Utrecht stelt in een eerder onderzoek dat in maart en augustus vaker dan in de rest van het jaar dode bruinvissen worden gevonden. Die twee pieken worden mogelijk veroorzaakt door de migratie van bruinvissen.

Waardoor bruinvissen sterven is in veel gevallen niet vast te stellen, omdat veel gevonden dode dieren al in staat van ontbinding verkeren. Andere doodsoorzaken zijn aanvallen van grijze zeehonden, infecties, vermagering en bijvangst door de visserij.