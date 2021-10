Tuimelaardolfijn gezien in Oosterschelde: 'Daar gaat 'ie het niet redden'

In de Oosterschelde is een tuimelaardolfijn gezien. Het dier werd gisteren voor het eerst waargenomen vanaf een passagiersschip, en is ook vandaag meerdere keren gezien. Gisteren zwom hij bij Schelphoek en vandaag werd de dolfijn gezien bij het dorp Kerkwerve, iets verder oostwaarts.

"We zagen gelijk: dit klopt niet", zegt Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn. "We zagen gelijk dat het geen bruinvis is, die wel voorkomt in de Oosterschelde, maar dat het een tuimelaardolfijn is. Die hoort er niet." Zo'n dolfijn werd in 2013 voor het laatst gezien in de Oosterschelde.

"Het is ook geen goed leefgebied voor zo'n dier. Ze leven op open zee, niet in een afgesloten gebied als de Oosterschelde, waar niet voldoende of niet het juiste voedsel te vinden is", zegt Van den Berg. "We weten uit ervaring dat het niet altijd goed afloopt. De dieren die in 2007 en 2013 zijn gezien, zijn uiteindelijk dood teruggevonden."

Terug naar open zee

De tuimelaar uit de Oosterschelde halen is nauwelijks te doen. Het dier is groot en zwaar. De oproep van SOS Dolfijn is om het dier niet terug te duwen in de Oosterschelde, als hij ergens aanspoelt. "Daar gaat hij het niet redden", zegt Van den Berg. Er zijn nu twee opties om de dolfijn terug te krijgen naar de Noordzee. Het dier kan zelfstandig terug via de Oosterscheldekering, of hij spoelt levend aan en kan dan naar zee worden gebracht.

"In de Noordzee redt 'ie het wel", zegt Van den Berg. "Maar alle tijd dat hij hier zit is niet goed voor hem. Het is een soort die wel even zonder het juiste voedsel kan en gelukkig is de Oosterschelde zout. Bij zoet water ontstaan er huidproblemen."

SOS Dolfijn wil morgen toch een team sturen om te bekijken hoe het gesteld is met de gezondheid van de tuimelaardolfijn. "Dan gaan we zijn ademhaling tellen, kijken of er verwondingen zijn en zien of we 'm kunnen identificeren. Misschien is hij toch ergens bekend."