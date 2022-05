Aantal Nederlandse gevallen apenpokken sinds maandag verdubbeld

Het apenpokkenvirus is in Nederland nu bij twaalf mensen vastgesteld, meldt het RIVM in een korte update. Dat zijn er twee keer zoveel als maandag. Vrijdag bevestigde het instituut het eerste geval in Nederland.

Het RIVM noemt dat in de lijn der verwachting en Nederland loopt ermee in de pas met andere Europese landen. Volgens een woordvoerder zijn mensen sinds corona veel alerter op infectieziektes. Hij vergelijkt het met de lassakoorts, die vóór covid in Nederland opdook en toen nauwelijks aandacht trok.

Over de herkomst van de nieuwe gevallen kan het RIVM niets zeggen.

Dit weten we nu over apenpokken: