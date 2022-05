RIVM: tot nu toe zes besmettingen met apenpokken vastgesteld

Het RIVM heeft tot nu toe bij zes mensen in Nederland het apenpokkenvirus vastgesteld. Een deel van de besmette personen is op het festival Darklands in België geweest, meldt het instituut.

Afgelopen vrijdag werd in Nederland het eerste geval van apenpokken vastgesteld. Het RIVM en het Erasmus MC doen samen onderzoek naar monsters om nieuwe gevallen snel op het spoor te komen.

In alle zes gevallen gaat het om mannen die seks hebben gehad met mannen. Gezondheidsinstanties wijzen erop dat het virus weliswaar via seksueel contact overgedragen kan worden, maar geen seksueel overdraagbare aandoening is. Apenpokken kan namelijk worden overgedragen door huid-op-huidcontact, maar ook door het delen van beddengoed. Voor het virus geldt in Nederland een meldplicht.

Het Belgische ministerie van Volksgezondheid heeft drie besmettingen in België kunnen herleiden naar het festival, meldt Darklands in een persverklaring. Volgens de organisatie is het aannemelijk dat het virus door bezoekers vanuit het buitenland is meegebracht.