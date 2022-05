Meldplicht voor apenpokken-patiënten, inmiddels enkele gevallen in Nederland

Er komt een meldingsplicht voor patiënten met apenpokken. Het RIVM had geadviseerd om de aandoening als zogenoemde A-ziekte te betitelen en minister Kuipers van Volksgezondheid heeft dat vandaag gedaan.

Gisteren werd in Nederland het eerste geval van apenpokken vastgesteld, en inmiddels zijn er "enkele gevallen", meldt het RIVM. De verwachting is dat aantal de komende dagen nog gaat stijgen.

Vanaf vandaag moeten artsen en ggd-medewerkers bij wie zich een patiënt met apenpokken aandient dat melden, schrijft Kuipers aan de Tweede Kamer. "Zo kunnen nieuwe gevallen zo vroeg mogelijk opgespoord en geïsoleerd worden en ook voor hun contacten kunnen er maatregelen, zoals quarantaine, genomen worden." Ook als er een vermoeden bestaat dat sprake is van apenpokken moet een melding worden gedaan.

Geen collectieve maatregelen

De minister benadrukt dat het gaat om de aanpak van individuele gevallen en dat er geen algemene collectieve maatregelen te verwachten zijn. Patiënten worden verzocht thuis in isolatie te gaan.

Hetzelfde geldt voor mensen met een verdenking van de ziekte. Zij kunnen vervolgens getest worden. Zijn zij positief, dan worden zij verzocht in isolatie te blijven tot de ziekte niet langer meer besmettelijk is.

Kuipers gaat in zijn brief in op vaccinaties. Mensen die, zoals tot 1974 gebruikelijk was in Nederland, zijn ingeënt tegen gewone pokken, hebben ook bescherming tegen dit virus, schrijft de minister. Verder krijgen mensen die in aanraking zijn gekomen met besmette patiënten een eenmalige vaccinatie aangeboden.

Het apenpokkenvirus is overigens volgens het RIVM niet heel ziekmakend. De verschijnselen lijken op die van pokken, maar het ziekteverloop is iets milder.

Mannen die seks hebben met mannen

In de afgelopen weken is het virus al vastgesteld in België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Spanje, Portugal, Italië, Zweden, de Verenigde Staten, Canada en Australië. Zo'n grote verspreiding is voor het apenpokkenvirus, dat vooral in West- en Midden-Afrika voorkomt, ongewoon.

Onder de recente patiënten zitten opvallend veel mannen die seks hebben met mannen, schrijft Kuipers aan de Kamer. "Maar het beperkt er zich niet toe."