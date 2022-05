WHO: uitbraak apenpokken ongebruikelijk maar vooralsnog beheersbaar

Sinds de eerste gevallen van apenpokken op 7 mei werden vastgesteld in landen buiten Afrika zijn in 19 landen 131 gevallen geregistreerd, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Ook zijn er nog eens 106 vermoedelijke gevallen.

De WHO noemt de recente uitbraak ongebruikelijk, maar vooralsnog beheersbaar. Normaal gesproken komt het virus alleen in delen van Afrika voor en verspreidt het zich niet gemakkelijk tussen mensen. Alleen door nauw contact tussen personen, of door bijvoorbeeld het dragen van de kleding van een besmet persoon, kan het worden overgedragen. De meeste mensen die besmet zijn herstellen binnen een paar weken.

De WHO gaat meer adviezen geven aan landen om de uitbraak in te dammen.