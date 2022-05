GGD: tot drie weken quarantaine voor nauwe contacten van apenpokkenpatiënt

De GGD vraagt nauwe contacten van mensen bij wie apenpokken is vastgesteld, om drie weken in quarantaine te gaan. Het is een voorzorgsmaatregel, of de quarantaine dan ook drie weken duurt, is niet gezegd.

"Er zijn nog veel onduidelijkheden", zegt een woordvoerder van het RIVM, het instituut dat gaat over de bestrijding van infectieziekten. "De komende weken gaan we meer informatie krijgen, dus of het drie weken quarantaine wordt, weet ik nu niet. Je kan op een gegeven moment natuurlijk ook gaan testen." Bij een negatieve test zouden de contacten uit quarantaine kunnen.

De mensen die het quarantaine-advies krijgen, zijn voornamelijk seksuele contacten en 'huidcontacten' van besmette mensen. "Dat zijn hoogrisico-contacten", zegt de RIVM-woordvoerder. Vrijdag werd al bekend dat volgens het RIVM nauwe contacten mogelijk tot drie weken in quarantaine moeten. Het apenpokkenvirus is overigens volgens het RIVM niet heel ziekmakend.

Meldplicht

Het virus kan binnendringen via de slijmvliezen en open wondjes. Apenpokken kan ook worden overgedragen via het vocht uit de blaasjes of uit de mond-keelholte, meldde het RIVM al en de WHO waarschuwt ook voor druppeltjes uit de luchtwegen.

Vrijdag werd het eerste geval van apenpokken vastgesteld in Nederland, nadat het virus al in andere Europese landen was geconstateerd. Gisteren betitelde minister Kuipers (Volksgezondheid) apenpokken na een RIVM-advies als zogenoemde A-ziekte, waardoor er een meldplicht geldt.