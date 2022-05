Stripverhaal moet zorgen voor nieuwe tips in zaak vermissing Tanja Groen

Een stripverhaal moet leiden tot nieuwe tips over de vermissing van Tanja Groen. Het is een initiatief van Stichting De Gouden Tip, opgericht door misdaadjournalist Peter R. de Vries.

De strip verscheen vanochtend in dagblad De Limburger. Stichting De Gouden Tip hoopt op deze manier de zaak van de 18-jarige studente die in 1993 verdween in Maastricht onder de aandacht brengen van 'een nieuw publiek'. Komende week komt de strip ook in een Duitse krant en komt er een Franse versie op de website.

De strip heeft te maken met de laatste oproep van Stichting De Gouden Tip. Die loofde 1 miljoen euro uit voor de tip die leidt naar antwoorden in de zaak. De deadline voor het doorgeven van informatie is 23 juni 2022. Als er dan geen gouden tip tussen zit, gaat het geld naar andere onopgeloste zaken.

'Al dertig jaar in onzekerheid'

De strip, getekend door Meinte Strikwerda en Anco Dijkman, beschrijft de vermissing van Tanja Groen. Deel van de strip is ook een emotionele oproep van de ouders van Tanja. "We leven al bijna 30 jaar in onzekerheid", zo vertellen zij.

Het meisje uit Schagen verdween in de nacht van 31 augustus 1993. Ze fietste naar huis na een feestje van studentenvereniging Circumflex maar bereikte haar studentenkamer in Gronsveld nooit. Ook haar fiets is nooit gevonden.