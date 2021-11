Honderden tips over vermiste studente Tanja Groen

Bij Stichting De Gouden Tip zijn 450 tips binnengekomen over de sinds 1993 vermiste studente Tanja Groen. Een deel van die tips wordt verder uitgezocht door het coldcaseteam dat aan de zaak werkt.

Op 23 juni werd de stichting opgericht door misdaadverslaggever Peter R. de Vries, die zich jarenlang inzette voor de zaak. Hij hoopte via crowdfunding een bedrag van één miljoen euro in te zamelen voor de gouden tip. De stichting heeft inmiddels 1,4 miljoen euro opgehaald.

Kelly de Vries, die haar vader na diens dood opvolgde als voorzitter van de stichting, zegt dat lang niet alle binnengekomen informatie bruikbaar is. "Sommige tips zijn dubbel, mensen sturen soms meerdere mails. En er zit ook een groot aantal paranormale tips bij."

Ze schat dat ongeveer tien procent van de mails "mogelijk interessante informatie" bevat die verder onderzocht dient te worden door het coldcaseteam.

Een woordvoerder van justitie bevestigt aan 1Limburg dat het onderzoek naar de zaak niet stil ligt: "Er zijn steeds medewerkers van de politie met het onderzoek bezig. Het team is iedere dag actief doende met het nalopen van de tips." Over de inhoud van die tips kan ze niks zeggen.

Vermist na studentenfeestje

De 18-jarige Tanja Groen verdween in de nacht van 31 augustus 1993. Ze fietste naar huis van een feestje van haar Maastrichtse studentenvereniging Circumflex, maar haalde haar studentenkamer in het dorp Gronsveld niet. Er zijn meerdere zoekacties naar haar geweest, maar nog altijd is ze spoorloos.

Op 31 augustus dit jaar liepen in Maastricht honderden mensen nog een stille tocht voor Tanja.