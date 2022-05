Amsterdam Trade Bank heeft 95 procent van de gedupeerde spaarders vergoed

95 procent van het gegarandeerde spaargeld van de failliete Amsterdam Trade Bank (ATB) is inmiddels uitgekeerd aan rekeninghouders. Dat laat toezichthouder De Nederlandsche Bank weten.

18.121 rekeninghouders hebben samen 635,3 miljoen euro gekregen. Er worden bedragen uitgekeerd tot 100.00 euro. De Nederlandsche Bank zegt dat ook een vergoeding beschikbaar blijft voor alle rekeninghouders die nog geen contact hebben opgenomen. Volgens de toezichthouder gaat het bij hen om kleinere bedragen.

Er zijn ook nog 23.000 zogenoemde slapende rekeningen waar geen transacties namens de rekeninghouder hebben plaatsgevonden in de twee jaar voorafgaand aan het faillissement. Volgens de administratie de failliete bank gaat het hier om in totaal zo'n 1,9 miljoen euro.

Amsterdam Trade Bank is een dochter van de Russische Alfa Bank. Ongeveer 80 procent van alle ATB-klanten heeft de vergoeding opgevraagd. Het bankroet van ATB is het eerste faillissement van een bank in ons land sinds de DSB bank in 2009.