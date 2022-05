10.000 klanten van failliete Amsterdam Trade Bank hebben geld teruggekregen

Zo'n 10.000 gedupeerde klanten van de failliete Amsterdam Trade Bank (ATB) hebben tot nu toe hun geld teruggekregen, meldt De Nederlandsche Bank (DNB) in een update aan de NOS. Het gaat om ruim de helft van de 700 miljoen euro die 23.000 spaarders in totaal hadden gestald bij de ATB.

DNB keert uit tot 100.000 euro. Spaarders die meer geld op hun rekening hadden bij de ATB, krijgen 100.000 euro en zullen zich voor de rest van het bedrag moeten melden bij de twee curatoren die het faillissement afhandelen. Of zij het restbedrag krijgen, is onduidelijk.

Het bankroet van de ATB - een dochter van de Russische Alfa Bank - is het eerste faillissement van een bank in ons land sinds de DSB Bank in 2009. "Het compenseren van ATB-klanten moet binnen tien werkdagen, dat zijn de huidige regels in de EU", zegt Hans Kooy van DNB. "Ter vergelijking: in 2009 hebben we er bij DSB twee maanden over gedaan. Dus we zijn tevreden over hoe het tot nu toe loopt. We liggen op schema en klanten kunnen weer snel bij hun geld."