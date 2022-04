Eerste spaarders failliete Amsterdam Trade Bank gecompenseerd, hoe werkt dat?

De Nederlandsche Bank (DNB) is begonnen met het terugbetalen van 23.000 gedupeerde spaarders van de failliete Amsterdam Trade Bank (ATB). Na een paar werkdagen zouden de aanvragers weer over hun geld moeten kunnen beschikken. Er wordt uitgekeerd tot 100.000 euro.

Afgelopen vrijdag ging ATB failliet. Dat is heel uitzonderlijk. De laatste bank die in Nederland failliet ging, was de DSB Bank in 2009. Ook toen werden rekeninghouders door andere banken gecompenseerd, maar een gezamenlijk fonds van banken bestond nog niet. Sinds 2016 zetten banken wel geld opzij voor als er een omvalt. Hoe werkt dat fonds en wat gebeurt er als een bank failliet wordt verklaard?

Betaalsysteem op slot

ATB is een dochter van de Russische Alfa Bank en enkele eigenaren zijn Russen tegen wie sancties zijn afgekondigd. Daarom staat de bank op sanctielijsten van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. De software van de betaalsystemen ging op slot waardoor de bank geen betalingen meer kon doen.

Een bijkomend probleem was dat ATB een spaarbank is. Klanten nemen geld op door dat over te maken naar een betaalrekening bij een andere bank. Maar sommige van die andere (internationaal opererende) banken deden geen boekingen meer, vanwege de sancties.

Bijzonder faillissement

Volgens de curatoren is eerst door de bank geprobeerd om een koper te vinden. Dat is niet gelukt; een potentiële koper trok zich terug. Vrijdagmiddag diende ATB daarom een faillissementsverzoek in bij de rechtbank met steun van toezichthouder DNB.

"Dit is een bijzonder faillissement", zegt curator Job van Hooff. "Normaal gaat een bedrijf failliet omdat ze geen geld hebben, maar dit kwam doordat er geen operationele middelen meer waren om betalingen te doen."

Volgens DNB heeft ATB voorafgaand aan het faillissement maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat er geen geldstormen of andere voordelen zouden gaan naar gesanctioneerde Russen. Met het faillissement trad het depositogarantiestelsel in werking.