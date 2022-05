Zweden en Finland aanwezig bij NAVO-top in Spanje

Zweden en Finland zijn van 28 tot 30 juni aanwezig bij de NAVO-top in Madrid. Dat heeft de Spaanse premier Pedro Sánchez bekendgemaakt.

De Noord-Europese landen willen zich naar aanleiding van de Russische invasie in Oekraïne aansluiten bij de NAVO. Ze hebben onlangs het lidmaatschap officieel aangevraagd.

Turkije maakt als enige NAVO-lid bezwaar tegen hun aanvraag. Een van de belangrijkste bezwaren is dat beide landen volgens president Erdogan asiel verlenen aan mensen die in de ogen van Turkije terroristen zijn. Het gaat om leden van de Koerdische terreurorganisatie PKK en aanhangers van de geestelijke Gülen.

Delegatie naar Ankara

De Finse minister van Buitenlandse Zaken heeft op het World Economic Forum aangekondigd dat Finland en Zweden een delegatie naar Ankara sturen om met de Turkse regering over het NAVO-lidmaatschap te praten. Turkije heeft bevestigd dat deze ontmoeting morgen plaatsvindt.

"We begrijpen dat Turkije bezorgd is over de eigen veiligheid met betrekking tot terrorisme. We denken dat deze problemen kunnen worden opgelost", aldus minister Haavistö.

Ook NAVO-chef Stoltenberg denkt er zo over. "We moeten praten met Turkije en hun zorgen proberen weg te nemen. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit zal lukken."