Zweden en Finland willen officieel bij de NAVO, maar lid worden duurt nog even

"In geen van de andere lidstaten worden problemen verwacht, hoogstens in Hongarije, omdat het de banden met Moskou goed wil houden", zegt Zandee. Bronnen in Brussel meldden dat Turkije ook vandaag bij een NAVO-bijeenkomst in Brussel volhardde in zijn verzet tegen de toetreding. Hongarije zou geen bezwaar hebben gemaakt.

1300 kilometer lange grens

Zijn alle lidstaten akkoord, dan zal de NAVO zijn verdedigingsplannen moeten bijwerken, stelt Zandee. Waar de grenzen van het NAVO-grondgebied nu nog ophouden bij de Baltische landen, wordt bij een lidmaatschap van Zweden en Finland de Oostzee NAVO-binnengebied. Ook de 1300 kilometer lange grens met Rusland zal in potentie verdedigd moeten worden.

Ook zal worden gesproken over de stationering van NAVO-troepen in Finland en Zweden. Zandee: "Poetin heeft gezegd dat hij Finland en Zweden niet als vijandelijke staten ziet. Hij zal ze dan ook niet snel binnenvallen. Tegelijkertijd zegt hij dat als er buitenlandse NAVO-troepen naartoe gaan, er een groot probleem is."

Volgens Zandee is het de vraag of de landen behoefte zullen hebben aan troepen van andere leden. "Ze hebben een stevige krijgsmacht en zouden ervoor kunnen kiezen Rusland niet verder te provoceren. Voor Finland en Zweden is het afschrikkingspotentieel vooral belangrijk, het idee dat Rusland hen niet zomaar zal aanvallen."