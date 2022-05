Erdogan wil NAVO-lidmaatschap Zweden en Finland tegenhouden

Turkije-correspondent Mitra Nazar:

"Turkije zegt dat in Finland zes en in Zweden elf PKK-leden zitten, en eist hun uitlevering. Dit zijn ontzettend lastige kwesties, omdat het Turkse rechtssysteem niet onafhankelijk is.

De kans is klein dat Zweden en Finland zullen overgaan tot uitlevering, maar op het gebied van wapenembargo's tegen Turkije is er wellicht wat te winnen. Het beperken van de verkoop van wapens aan Turkije is het land al jaren een doorn in het oog. Ook wil Turkije graag F-16's kopen van de VS.

Turkije is zich ervan bewust dat het een belangrijke positie heeft in de Oekraïne-crisis, als potentiële bemiddelaar, maar ook simpelweg omdat het een van de grootste NAVO-lidstaten is en zeer strategisch aan de Zwarte Zee ligt."