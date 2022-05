Finse politieke leiders willen toetreden tot de NAVO, Rusland ziet dreiging

Finland en Zweden zijn tot nu toe altijd neutraal gebleven. In de Koude Oorlog was Finland daartoe gebonden door afspraken met de Sovjet-Unie, die Finland zelfstandigheid gunde op voorwaarde dat het zich in zijn buitenlandse politiek niet zou aansluiten bij het westen. Maar de oorlog in Oekraïne veranderde de situatie. Uit peilingen blijkt dat er in Finland en Zweden inmiddels veel steun is voor een NAVO-lidmaatschap. Voor de oorlog was dat niet het geval.

Ook binnen de NAVO is er enthousiasme voor de toetreding van beide landen. "Qua krijgsmacht wordt de NAVO zeker versterkt", zegt Sabine Mengelberg, universitair docent Internationale Veiligheidssamenwerking aan de Nederlandse Defensie Academie. "Finland is een democratisch land, een rijk land, met een sterke krijgsmacht. Dat is zeker een aanwinst voor de andere NAVO-landen."

In de periode tussen de aanvraag van het lidmaatschap en de definitieve toetreding wordt Finland nog niet beschermd door de andere NAVO-landen. "Dat is in zekere zin wel risicovol", zegt Mengelberg. Ze wijst erop dat de Amerikanen, Britten en Duitsers veiligheidsgaranties hebben afgegeven. "Maar dan val je niet onder artikel 5. Dat wordt pas van toepassing als alle dertig lidstaten het ermee eens zijn. En dat kan in de tussenperiode best spannend worden met dreiging vanuit Rusland."