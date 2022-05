Finnen wapenen zich al langer tegen Russische propaganda

Op middelbare scholen proberen ze kinderen te wapenen tegen de giftige werking van dit soort campagnes. Sinds 2016 is 'mediageletterdheid' opgenomen in het curriculum. In de wiskundeles leren ze hoe simpel het is om met statistieken leugens te verspreiden en bij het vak Fins wordt uitgelegd hoe makkelijk het is om te manipuleren met woorden.

Om hen ook in het mijnenveld van sociale media weerbaarder te maken, heeft de ngo Faktabaari (Feitenbalie) een digitale 'toolkit' ontworpen. Volgens oprichter Mikko Salo is die niet bedoeld om jongeren te vertellen wat goed is en wat niet, maar vooral om kritisch leren nadenken. "We vergelijken bijvoorbeeld het mediagebruik van een docent met dat van een leerling: wat ziet de een, wat de ander niet ziet." De rest volgt vanzelf: wat doet een algoritme, hoe ga je na of een bron betrouwbaar is en wat voor effect heeft het doorsturen van een filmpje. "Het leert ze om eerst na te denken over wat ze zien en waar het vandaan komt, voordat ze besluiten het te delen."

Propagandacampagnes

Finnen hebben ook nog veel vertrouwen in traditionele media. Als jonge Fin krijg je uitleg over hoe je bronnen controleert en bij geschiedenislessen hoor je over propagandatechnieken uit het verleden, die vandaag de dag nog steeds worden gebruikt - zoals het besmeuren van critici als Jessikka Aro op sociale media. Dat betekent niet dat de Finnen achterover kunnen leunen, zegt Salo: "Juist omdat het vertrouwen in Finland zo hoog is, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de Finnen goed omgaan met sociale media."

In 2019, twee jaar na haar vlucht naar het buitenland, keerde Aro terug naar Finland. Daar geeft ze trainingen aan journalisten over Russische activiteit op sociale media. Zo adviseert hen samen te werken op het moment dat Kremlin-trollen het op ze voorzien hebben: "laat het aan collega's weten wanneer er rottigheid over je verschijnt. Wees niet alleen, praat over je ervaringen."

De smeercampagnes hebben vooral op psychologisch niveau invloed. "Met het risico dat je het schrijven over Poetin maar uit de weg gaat." De belangrijkste les volgens Aro: "Wees niet bang en doe het tegenovergestelde van wat het Kremlin wil; blijf erover schrijven."