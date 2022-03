Geen Russische wodka en films meer: Finnen nemen afscheid van historische neutraliteit

Bij veel Finnen wint de woede over de inval in Oekraïne het van de angst voor het grote Rusland. Maar bij anderen overheerst de twijfel, zoals bij ijsvisser Pierre, die aan de rand van het bevroren meer in Helsinki geduldig z'n hengeltje in het ijsgat laat zakken.

"Ik weet het gewoon niet", zegt hij. "Tot nog toe was ik altijd tegen een NAVO-lidmaatschap. Maar als je het me nu vraagt, twijfel ik. Ik begrijp Finnen die bang zijn voor wraak van Rusland. Maar ik begrijp ook mensen die vinden dat we daar juist tegen moeten vechten. Ik wil vooral in veiligheid leven. Voor mezelf en mijn kleinkinderen."

Voor psychologe Outi Olani, gekleed in blauwwollen jas en gele sjaal, is de grens bereikt. "De waanzin regeert", aldus Olani. "Diplomatieke onderhandelingen hebben geen zin meer. Het is tijd om op te staan en het juiste te doen."