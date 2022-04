Als Finland en Zweden bij de NAVO willen, is dit het ideale moment

Centraal in de theorie dat het NAVO-lidmaatschap een Russische invasie voorkomt staat artikel 5 van het NAVO-Handvest. Dat stelt dat een aanval op één lidstaat opgevat wordt als een aanval op alle lidstaten. En daarmee heeft het een sterk afschrikkende werking. Een oorlog tegen één land kun je nog wel voeren, maar een strijd aangaan tegen het complete bondgenootschap van 30 landen, onder leiding van de Verenigde Staten? Dat laat zelfs een historische grootmacht als Rusland wel uit zijn hoofd.

Catch-22

De NAVO ziet zichzelf daarom als defensief genootschap, maar in Russische ogen vormt het een bedreiging. Crump: "Het Westen moet inzien dat Poetin daar serieus over is, of het nou terecht is of niet. Mogelijke uitbreiding van de NAVO is precies de rode lijn waarom hij ook de oorlog in Oekraïne begonnen is."

En daarmee ontstaat een catch-22. NAVO-lidmaatschap beschermt tegen Russische agressie, maar het streven naar NAVO-lidmaatschap roept mogelijk juist Russische agressie op.

Crump: "De afschrikwekkende werking moet zo groot mogelijk zijn en de dreiging zo klein mogelijk. Bij Oekraïne was het precies andersom omdat het NAVO-lidmaatschap jarenlang boven de markt is blijven hangen." Vanaf 2008 is Oekraïne lidmaatschap in het vooruitzicht gesteld, maar dat werd nooit concreet. Dat gaf Poetin de ruimte om met militaire middelen in te grijpen voordat artikel 5 ooit een afschrikwekkend effect kon hebben.

Bij Finland en Zweden moet dat voorkomen worden door de periode tussen aankondiging en toetreding zo kort mogelijk te maken. In de tussentijd geldt artikel 5 immers nog niet. Mochten ze besluiten lid te worden, dan lijkt nu het uitgelezen moment. Schuwer: "De dreiging die Poetin heeft richting Finland en Zweden neemt enorm af door de troepen die hij verspilt in Oekraïne."