Zweden wil definitief lid worden van NAVO, na 200 jaar neutraliteit

Eerder nam ook buurland Finland de stap om zich bij het Westerse bondgenootschap aan te sluiten. Deze historische ontwikkeling is een direct gevolg van de Russische invasie in Oekraïne. De vrees voor een militair agressief Rusland werd daarmee groter in de twee Noord-Europese landen dan de wens om neutraal te zijn in internationale conflicten.

Poetin: geen directe dreiging

De Russische president Poetin veroordeelt het besluit van Finland en Zweden. Hij zei volgens staatspersbureau Ria dat er "geen problemen zijn met deze landen", en dat hun toetreding tot de NAVO "geen directe bedreiging vormt voor Rusland". Maar het bondgenootschap kan wel een reactie verwachten als 'militaire infrastructuur' naar de regio wordt uitgebreid, voegde Poetin toe.

Het Kremlin heeft zich altijd fel uitgesproken tegen verdere uitbreiding van de NAVO die nu uit dertig landen bestaat. Poetin heeft de oostwaartse uitbreiding van het bondgenootschap altijd uitgelegd als een onaanvaardbaar veiligheidsrisico voor Rusland. Daarom is het opvallend dat hij het toekomstige lidmaatschap van Zweden en Finland geen directe bedreiging noemt.

Poetin deed zijn uitspraken op een bijeenkomst met militaire bondgenoten. Het gaat om de voormalige sovjetlanden Armenië, Kazachstan, Kirgizië, Tadzjikistan en Belarus.

In deze video wordt uitgelegd wat er allemaal komt kijken als een land lid wil worden van de NAVO: