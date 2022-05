Zweden en Finland willen in Berlijn Turkse bezwaren tegen NAVO-toetreding wegnemen

In Berlijn zijn de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO bijeen voor een tweedaagse informele top. Het gaat er vooral over de wens van Finland en Zweden om toe te treden en de bezwaren die Turkije daartegen heeft. De ministers van de drie landen spreken elkaar vanavond.

Turkije is tegen toetreding van Zweden en Finland omdat deze landen onderdak bieden aan "vele terroristische organisaties", zei president Erdogan gisteren. Hij doelde daarmee op Koerdische organisaties als de PKK en YPG.

De Turkse minister Cavusoglu van Buitenlandse Zaken herhaalde de bezwaren bij aankomst in Berlijn. "Dit zijn terroristische organisaties die onze militairen elke dag aanvallen", zei hij. "Een grote meerderheid van het Turkse volk is tegen het lidmaatschap van deze landen en vraagt ons het lidmaatschap te blokkeren."

Zijn Finse collega Haavesto vertrouwt erop dat er een oplossing wordt gevonden. Zijn Zweedse ambtgenoot Linde zei dat ze zal proberen om "misverstanden" weg te nemen.

Warm welkom

Zweden en Finland willen snel lid worden van het nu dertig leden tellende bondgenootschap. Nu Rusland Oekraïne is binnengevallen, voelen ze zich niet langer veilig.

NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg heeft al gezegd dat de twee landen van harte welkom zijn. Zelf is hij er in Berlijn niet bij vanwege een coronabesmetting. Hij had vooraf telefonisch contact met de ministers van Zweden, Finland en Turkije.

Ook voor Nederland zijn Zweden en Finland van harte welkom. Minister Hoekstra zei tegen persbureau ANP dat deze landen wat hem betreft "in alle opzichten die ik kan overzien klaar om zich bij het bondgenootschap te voegen".

Het kan nog een jaar duren voordat het lidmaatschap van Zweden en Finland een feit is. De lidstaten zullen in Berlijn ook bespreken hoe de veiligheid van deze landen in de tussenliggende periode kan worden gegarandeerd.

Oekraïne

Tijdens de bijeenkomsten wordt ook besproken welke steun Oekraïne nog meer nodig heeft in de oorlog met Rusland. Ook wordt het NAVO-beleid in de komende jaren besproken, waaronder dat ten aanzien van Rusland.