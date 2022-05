Erdogan belt met Zweden en Finland over toetreding tot NAVO

Turkije-correspondent Mitra Nazar

Dat er nu op z'n minst direct contact is geweest tussen Erdogan en Zweden en Finland is wel een goed teken. Het is weer een heel klein stapje vooruit in het politieke spel. Erdogan speelt dat spel nog steeds vrij hard, want hij wil hier toch iets uitslepen. Meest kansrijk is dat hij iets voor elkaar krijgt op het gebied van het wapenembargo waar Turkije mee te maken heeft.

Alles wijst erop dat hij heel langzaamaan aan het inbinden is, in zijn toon en ook met zijn eisenpakket. Het rechtstreeks contact dat nu heeft plaatsgevonden, wordt in elk geval in diplomatieke kringen gezien als een positieve ontwikkeling.