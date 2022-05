Voorwerpen van meer dan 40.000 jaar oud gevonden op Twentse akker

Op een akker bij het Twentse plaatsje Mander hebben archeologen gisteren vier voorwerpen van meer dan 40.000 jaar oud gevonden. Het zou gaan om voorwerpen die door neanderthalers zijn gemaakt.

De akker waar de voorwerpen zijn gevonden staat al jarenlang bekend als een belangrijk archeologisch gebied. Op de plek was ooit een kamp van neanderthalers gevestigd. "In 1979 werd er voor het eerst een vuurbijl gevonden", zegt Dick Schlüter van de Archeologische Gemeenschap Nederland (AWN) tegen RTV Oost. "Sinds die tijd staat Mander internationaal aangeschreven. Want het idee was dat er nog veel meer in de grond lag."

Inmiddels hebben de archeologische vrijwilligers van de AWN in ruim twintig jaar tijd 212 artefacten uit de tijd van de neanderthalers gevonden. "Het is een traditie om daar te gaan zoeken. Maar dat we in al die jaren maar iets meer dan 200 ontdekkingen hebben gedaan, geeft de zeldzaamheid aan."