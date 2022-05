Skeletten in massagraf Vianen blijken van Britse soldaten uit 18de eeuw

De skeletten die eind 2020 in een massagraf in Vianen werden gevonden, zijn van Britse soldaten die in de 18de eeuw zijn omgekomen. Een opvallend groot deel van hen stierf aan een hersenvliesontsteking, blijkt uit onderzoek.

Het massagraf werd in november ontdekt tijdens werkzaamheden aan de stadsgracht. In het graf lagen 82 skeletten, voornamelijk van tieners en jongvolwassenen. Onderzoekers hadden al het vermoeden dat in het graf vooral Britse soldaten waren gelegd die waren omgekomen tijdens de Eerste Coalitieoorlog (1792-1797), tussen Frankrijk en een alliantie van andere Europese landen waaronder de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Die oorlog leidde tot de Franse overheersing van wat nu Nederland is.

Onderzoek naar onder meer de structuur van de botten heeft het vermoeden bevestigd. "Op basis van wat je eet, krijgt je bot als het ware een bepaalde structuur. En daardoor kunnen we nu inschatten dat het gros van de gevonden jongens uit Engeland kwam", vertelt archeoloog Hans Veenstra aan RTV Utrecht.

Hij denkt dat de soldaten tijdens de oorlog tegen de Fransen per toeval in Vianen zijn beland. Op de plek waar het massagraf is gevonden, stond in die tijd een veldhospitaal. "Het kan dat ze dachten: goh, handig om juist langs de Lek een veldhospitaal op te zetten, want dan kunnen we ook gauw weer weg. Of misschien waren ze daar wel gewoon gestrand."