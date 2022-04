Eeuwenoud skelet in Kasteelruïne Valkenburg is 'welgestelde ruiter van 35'

Het skelet dat vorig jaar uit een eeuwenoud graf in het Limburgse Valkenburg werd gehaald, blijkt afkomstig van een welgestelde man van zo'n 35 jaar oud. De man reed ook paard, concluderen onderzoekers uit de bouw van zijn heup.

Archeologen openden vorig jaar juni 2021 het enig bekende graf op de Kasteelruïne in Valkenburg. Toen al was duidelijk dat het om een lichaam ging dat rond 1600 ter aarde was besteld. Maar wie er in het graf lag, was lange tijd een mysterie, schrijft 1Limburg.

Onderzoekers hebben nu onder andere isotopenonderzoek gedaan. Dat is onderzoek naar de aanwezigheid van chemische elementen in skeletresten dat inzicht geeft in vragen over mobiliteit en dieet.

Daaruit valt af te leiden dat de man de eerste zestien jaar van zijn leven in vulkaanrijk gebied heeft geleefd. Hij had geld, blijkt uit de goede voeding die hij moet hebben gehad. Daarnaast was hij een ruiter, zo stellen de onderzoekers van RAAP (onderzoeks- en adviesbureau voor Archeologie, Cultuurhistorie en Erfgoed). Dat baseren ze vooral op de bouw van zijn heup.

Het graf werd in 1925 al ontdekt, maar daarna weer afgedekt met een betonnen plaat. Het is pas in 2014 herontdekt.