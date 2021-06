Enige bekende graf op kasteelruïne Valkenburg geopend

Archeologen hebben vandaag het enige bekende graf op de kasteelruïne in Valkenburg geopend. In het graf ligt een skelet uit de periode rond 1600.

Wie er in het graf ligt, is de grote vraag waar onderzoekers zich over gaan buigen. "Dit is het leukste onderzoek van de laatste jaren voor mij", vertelt archeoloog Xavier van Dijk. Samen met collega's wil hij door onder andere isotopen- en dna-onderzoek het skelet een naam geven en achterhalen wat de doodsoorzaak is geweest.

Dat is moeilijk, want er is weinig bekend over het graf dat in 1925 werd ontdekt. Het graf werd destijds snel weer afgedekt met een betonnen plaat. "Er zijn toen welgeteld vier zinnen op geschreven. Dat het gevonden is, dat het weer afgedekt is en dat er een sokkel is geplaatst op het graf met de tekst 'graf van een onbekende, ontdekt en hersteld in 1925'", zegt Van Dijk tegen 1Limburg.