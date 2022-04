Oudste graf van Nederland ligt in Noord-Brabant

In het Brabantse Haps is het oudste graf van Nederland ontdekt. Het graf werd al in 2017 gevonden, maar na grondig onderzoek blijkt nu dat het graf ouder is dan het tot nu toe oudste bekende graf.

De vondst werd gedaan tijdens archeologisch onderzoek op bedrijventerrein Laarakker in de Brabantse plaats. Sinds de vondst waren onderzoekers bezig om te bepalen hoe oud het graf is. "We wilden wel echt zeker zijn van onze zaak", vertelt projectleider Tom Hos aan Omroep Brabant. "Nu weten we het gelukkig echt zeker."

Aan de hand van houtskool- en botresten in het graf is vastgesteld dat het tussen 7655 en 7582 voor Christus is gedolven. Een graf in Rotterdam gold tot nu toe als oudste, met een datering van 7500 voor Christus.

Het gaat om een graf van iemand die ten minste negen jaar oud moet zijn geweest. "Bij het graf is er een snijtand gevonden", vertelt Hos. "Die breekt pas op negenjarige leeftijd door."

Vuursteen en hazelnootjes

De overledene leefde in de steentijd, in de periode van de jagers en verzamelaars. In het graf lagen vuurstenen en hazelnootjes, bedoeld voor het hiernamaals. Zo waren de vuurstenen voor de overledene bedoeld om nieuwe werktuigen van te maken. Naast het graf zijn er op de Laarakker talloze andere vondsten uit de steentijd gedaan, zoals pijlpunten en verbrande botten van herten en zwijnen.

De onderzoekers besloten de vondsten na hun onderzoek over te dragen aan Museum Ceuclum in Cuijk, waar ze binnenkort worden tentoongesteld. "Dit museum ligt het dichtst bij Haps in de buurt, we hebben hiervoor gekozen ter ere van de regio waar we het hebben gevonden", aldus Hos.