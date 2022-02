Romeinse mozaïekvloer ontdekt in centrum van Londen

Volgens de archeologen van het museum maakte de vondst deel uit van een eetkamervloer van een luxe accommodatie. Aan de grootte en decoratie is te zien dat de eetkamer bedoeld was voor hooggeplaatste officieren en hun gasten.

Het mozaïek is qua oppervlakte het grootste dat in de laatste vijftig jaar ontdekt is in de Britse hoofdstad. In de buurt van deze vloer werden ook andere Romeinse ontdekkingen gedaan, zoals beschilderde muren, munten en juwelen.

Waarschijnlijk is het mozaïek in de toekomst voor het grote publiek te zien.