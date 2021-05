Fundering van Romeins gebouw ontdekt in Nijmegen

Archeologen hebben bij de oever van de Waal in Nijmegen de fundering van een groot Romeins gebouw blootgelegd. De vondst werd gedaan op een plek waar een woontoren wordt gebouwd.

De onderzoekers troffen eerst allerlei gebruiksvoorwerpen aan, zoals luxe aardewerk, dakpannen en tegels, meldt Omroep Gelderland. Daaronder verscheen de stenen fundering van een gebouw met drie of vier ruimtes.

Volgens de gemeente maakte het gebouw deel uit van de Romeinse stad Ulpia Noviomagus. Welke functie het gebouw in de Romeinse tijd precies had, moet nog nader onderzocht worden.

"We kunnen denken aan een openbaar gebouw dat hier vlak bij het Romeinse thermencomplex en de in de 20e eeuw opgegraven Romeinse tempel heeft gestaan", zegt de gemeente. "Maar ook werkplaatsen of opslagruimten aan de rand van de stad waar de rivier lag, zijn mogelijkheden."