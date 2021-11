Blootgelegde kamer Pompeï toont leefomstandigheden slaven

"Dit geeft een inkijkje in de hachelijke realiteit van mensen die zelden in de historische bronnen voorkomen", zegt Pompeï-directeur Zuchtriegel. Hij noemt het een van de spannendste ontdekkingen uit zijn carrière, hoewel er geen "grote schatten" lagen. "De echte schat is het menselijke verhaal, in dit geval van de kwetsbaarste leden van de samenleving, van wie deze kamer een unieke getuigenis geeft."

Pompeï ligt zo'n 20 kilometer ten zuidoosten van Napels en werd in het jaar 79 na een uitbarsting van de Vesuvius bedolven onder as. Nog jaarlijks worden bijzondere vondsten gedaan. Begin dit jaar werd in de villa van Civita Giuliana een ceremoniële strijdwagen met erotische afbeeldingen blootgelegd. In de vandaag gepresenteerde slavenkamer werden ook resten van een paardentuig gevonden.

En vorig jaar werd nog een thermopolium, een plek waar eten werd gemaakt voor mensen die thuis geen eten konden maken, ontdekt: