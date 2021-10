Archeologen vinden na 25 jaar weer skelet van slachtoffer uitbarsting Vesuvius

De overblijfselen van de man die tussen de 40 en 45 jaar oud was, werden gevonden op een steenworp afstand van waar destijds de kustlijn was. "Hij werd gevonden met zijn hoofd in de richting van de zee", zegt Sirano. De archeoloog denkt dat de man omver werd geworpen door de brandende aswolk die de vulkaan uitspuwde en waarvoor hij probeerde te vluchten.

"Zijn laatste momenten moeten verschrikkelijk zijn geweest", zegt Sirano. "Het was 01.00 uur 's nachts toen de eerste brandende aswolk de stad bereikte, met een temperatuur van 300 tot 400 graden en volgens sommige studies zelfs 500 tot 700 graden. Een kokende wolk die met een snelheid van zo'n 100 kilometer per uur in de richting van de zee bewoog en die zo dicht was dat alle zuurstof verdwenen was."

Weefsel en metaal

Op de vindplaats werden 25 jaar geleden voor het laatst opgravingen gedaan. Toen werden meer dan 300 mensen gevonden op de plek waar in de Oudheid het zandstrand was. Ze zouden daar mogelijk gewacht hebben op de marinevloot van de Romeinse geleerde en commandant Plinius de Oudere die hen in veiligheid zou brengen. De man die nu is gevonden kan volgens Sirano ook een helper van Plinius zijn geweest die op de uitkijk stond.

Om meer over de vondst te weten komen wordt een groot stuk lavasteen met daarin het skelet uitgehakt en naar een laboratorium gebracht voor verder onderzoek. Naast het skelet zijn ook sporen gevonden van weefsel en metaal. "Het zou kunnen gaan om een tas met werktuigen, of wapens en munten", veronderstelt Sirano.