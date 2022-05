Van Dijk (PvdA) nog niet terug in Tweede Kamer, hoopt op eerherstel

Voormalig PvdA-parlementariër Gijs van Dijk keert nu nog niet terug in de Tweede Kamer, zegt hij in gesprek met NRC. Hij geeft aan nog wel te hopen op eerherstel door het onderzoek naar de beschuldigingen van ongepast gedrag. Als dat externe onderzoek hem vrijpleit, wil hij alsnog terugkeren als er een plek vrijkomt in de PvdA-fractie. Wel voelt hij zich onheus bejegend door zijn partij.

Van Dijk trad begin dit jaar terug nadat verschillende vrouwen hem hadden beschuldigd van ongeoorloofd gedrag. Omdat hij hoog op de kieslijst staat waarmee de PvdA heeft meegedaan aan de Kamerverkiezingen, wordt hij bij iedere tussentijds vrijgekomen zetel voor de PvdA door de Kiesraad gevraagd of hij die zetel wil innemen. Hij was dan ook gevraagd om de zetel van voormalig PvdA-leider Ploumen in te nemen en kon daar tot 24 mei over beslissen.

Tegen de krant zegt hij niet terug te keren zolang het externe onderzoek naar hem loopt. PvdA-fractievoorzitter Kuiken, die het stokje overnam van Ploumen - onder wie de kwestie speelde - zegt zijn besluit te respecteren.

'Al maanden in het donker'

Van Dijk zegt er spijt van te hebben dat hij zijn zetel niet heeft behouden toen het onderzoek naar hem werd ingesteld. "Dan was het onderzoek misschien sneller afgerond." Hij zit naar eigen zeggen nu al drie maanden "in het donker". Hij vindt dat hij "buiten de deur is gezet zonder te weten waarom" en neemt het voormalig PvdA-leider Ploumen kwalijk dat zij geen wederhoor aan hem heeft gevraagd. "Mijn reputatie is te grabbel gegooid zonder dat ik me heb kunnen verdedigen."

Ploumen weerspreekt die lezing en zegt dat Van Dijk zelf is afgetreden nadat ze de meldingen met hem had besproken.

'Privé zware jaren, geen grensoverschrijdend gedrag'

Op de dag van Van Dijks terugtreden meldde de NOS dat de PvdA'er ervan werd beschuldigd dat hij vrouwen tegen hun zin had omhelsd en gezoend. Op die specifieke beschuldiging gaat Van Dijk in de krant niet in. Wel ontkent hij dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het grensoverschrijdend gedrag dat wordt onderzocht door het externe onderzoeksbureau.

Hij zegt dat hij "privé een paar zware jaren" heeft doorgemaakt, met een echtscheiding en het overlijden van zijn moeder. Ook zegt hij te zijn vreemdgegaan - "en ik heb daar spijt van". "Maar dit was geen #MeToo of grensoverschrijdend gedrag. Het was privé. Scheiden gebeurt, een liefdesleven gebeurt. In de Tweede Kamer zijn we ook mensen, of willen we alleen robots?"