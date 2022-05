Gemeenten moeten jonge boompjes pamperen als baby's vanwege droogte

Ondanks de regen van donderdag en vrijdag is het dit voorjaar uitzonderlijk droog. En de droge lentes en zomers zorgen bij gemeenten voor een extra uitdaging, ziet Jelle Hiemstra, onderzoeker bomen en stedelijk groen van Wageningen University and Research: "Pas geplante bomen staan nog niet vast en moeten zich wortelen. Die langere droogteperiodes maken het lastig."

Naast voldoende water is ook het kiezen van de juiste plek belangrijk: "Zorg voor een groeiplaats met genoeg ondergrondse ruimte zodat bomen gezond oud kunnen worden", zegt Hiemstra. Vooral in een stedelijke omgeving is dat moeilijk. Een stad is geen ideaal milieu voor een boom. "Daarom moet je bomen kiezen die in zo'n specifieke omgeving uit de voeten kunnen en de bodem verbeteren."

Het bedrijf Terra Nostra adviseert jaarlijks tientallen gemeenten over het aanplanten van bomen. Directeur Henry Kuppen ziet dat er de laatste jaren meer aandacht voor is gekomen en dat is nodig ook, zegt hij: "Door de droogte maar ook soms juist door extreme regenval komt de conditie van bomen onder druk te staan. Als je dan niet zorgvuldig bent in de nazorg bij nieuwe aanplant dan verlies je ze gewoon. Dat zien we terug bij gemeenten die het niet in de vingers hebben."

Verschillende soorten iepen

Tussen Oud-Loosdrecht en Kortenhoef staat een hele lange rij iepen. De gemeente Wijdemeren heeft er bewust voor gekozen om veel verschillende soorten iepen te planten, zegt boombeheerder Martin Tijdgat. Dat is volgens hem niet alleen goed voor de biodiversiteit, maar verstandig voor als er onverhoopt een ziekte uitbreekt. Een Amerikaanse iep heeft dit voorjaar per ongeluk geen extra water gekregen. Het verschil met de boom daarnaast is groot. "Deze boom zit dus wel mooi in het blad, lekker groen en glimmend."