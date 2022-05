Kamer: binnen half jaar herbeoordeling uithuisplaatsing toeslagkinderen

Uithuisplaatsingen

In totaal werden in de eerste helft van 2021 37.515 kinderen uit huis geplaatst, blijkt uit het rapport over de uithuisplaatsingen. Van deze groep woonden 19.580 kinderen in een pleeggezin. Anderen wonen in jeugdzorginstellingen of gezinshuizen.

In totaal hebben de gedupeerden van het toeslagenschandaal bijna 60.000 kinderen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat een kleine 3 procent van hen te maken heeft of heeft gehad met een uithuisplaatsing. Of dat een direct gevolg is wordt nog onderzocht.