Kabinet: meer hulp toeslagenouders, uit huis geplaatst kind niet zomaar terug

Het kabinet vindt dat de politiek niet kan beoordelen of een kind weer naar huis kan. Weerwind: "Of kinderen inderdaad terug naar huis kunnen is afhankelijk van de situatie in het gezin." Hij wil dat de gevallen opnieuw worden beoordeeld door een kinderrechter.

Gedupeerde ouders kunnen hulp vragen bij het speciale 'ondersteuningsteam uithuisplaatsingen toeslagenaffaire'. Het ondersteuningsteam van achttien begeleiders is pas een paar weken bezig en er hebben zich 45 ouders gemeld. Bij deze ouders was het wantrouwen eerst groot, maar zij waren opgelucht dat zij hulp kregen bij de contacten met de jeugdzorg, staat in het rapport van het ondersteuningsteam.

Weerwind zegt toe dat alle ouders naast deze hulp ook recht hebben op een gratis advocaat als zij die nodig hebben in de juridische procedure om de uithuisplaatsing terug te draaien. In het voorstel uit de Kamer om het ondersteuningsteam meer macht te geven ziet het kabinet niets omdat dat juridisch lastig is en tijd kost om te regelen.

Rutte vraagt de Kamer het ondersteuningsteam nog even de kans te geven om meer ouders te bereiken.