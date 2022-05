Nog meer kinderen toeslagenaffaire uit huis geplaatst

Sinds 2015 zijn er 1675 kinderen uithuisgeplaatst van ouders die gedupeerd zijn in de toeslagenaffaire. Dat concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) na een nieuw onderzoek. Tot nu toe werd ervan uitgegaan dat 1115 kinderen in pleeggezinnen of een instelling zijn geplaatst, maar dat aantal blijkt dus hoger. Van de 1675 uithuisgeplaatste kinderen woonden er eind vorig jaar 555 nog steeds niet thuis.

Het ministerie van Justitie had het CBS om de actualisering gevraagd. Inmiddels zijn ook de cijfers over uithuisplaatsingen in 2021 bekend en hebben zich meer gedupeerden gemeld, zegt het CBS in een toelichting. Waarschijnlijk is het aantal nog hoger, omdat het statistiekbureau geen zicht heeft op kinderen die zonder een rechterlijke uitspraak uithuisgeplaatst zijn.

In totaal hebben de gedupeerden van de toeslagenaffaire bijna 60.000 kinderen. Uit de cijfers van het CBS blijkt dat een kleine 3 procent van hen dus te maken heeft gehad met een uithuisplaatsing. Of die uithuisplaatsingen ook in alle gevallen een direct gevolg zijn van de problemen waar de ouders in terecht zijn gekomen, is niet duidelijk.

Vaker onder gedupeerden?

Het CBS heeft voor de cijfers bestanden met elkaar vergeleken. Er is niet onderzocht of uithuisplaatsingen onder gedupeerden van de toeslagenaffaire vaker voorkomen dan onder de rest van de bevolking. De komende maanden gaat het CBS daar wel onderzoek naar doen.

Als de uithuisplaatsing beëindigd is, wil dat nog niet zeggen dat de kinderen ook daadwerkelijk weer thuis wonen. In veel gevallen heeft de uithuisplaatsing zo lang geduurd dat de kinderen inmiddels meerderjarig zijn.

Morgen debatteert de Tweede Kamer met het kabinet over de uithuisplaatsingen van kinderen uit de toeslagenaffaire.